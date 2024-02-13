نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاجرة بين طالبات مدرسة صفية زغلول بالأسلحة البيضاء في العمرانية (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مشاجرة بالأسلحة البيضاء وتراشق بالألفاظ الإباحية بين طالبات مدرسة صفية زغلول للتعليم الأساسي بنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، هذا ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، عن واقعة غريبة ومريبة داخل احدى المدارس.

بداية المشاجرة، حدثت بين طالبتين، ونجحت إدارة المدرسة في الفصل بينهما، وتوجيه الأمر لهما بحضور أولياء أمورهما في اليوم التالي، وبالفعل حضر الطالبتين في اليوم التالي وبرفقة كلًا منهما أسرتهما، ولكن تجددت المشكلة مرة آخرى، وتعرض كل طرف للآخر بالأسلحة البيضاء وتداول السباب والإعتداء، مما أشعل الضغينة وكثرة التراشق بالألفاظ والهرج والمرج بالمدرسة.

وحسب المتداول أنه حدثت مشاجرة بين طالبتين بالمدرسة أولًا، وتم السيطرة عليها ولكن احدى الطالبات تم اصابتها، وفي اليوم التالي حضرت الطالبة المصابة برفقة أسرتها، مما فاقم الأمر سوءًا ونشبت مشاجرة بين الطرفين مستخدمين الأسلحة البيضاء فيها، مما حدث هرج ومرج داخل المدرسة وأمام الطالبات، وقامت إدارة المدرسة بالإتصال بالشرطة وتحرير محضر بالواقعة.

على جانب آخر تداول منشور على الفيس بوك منسوب لإحدى الصفحات وتحمل اسم مدرسة صفية زغلول للتعليم الاساسى إدارة العمرانية بالجيزة كالتالي:

"السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي أولياء الأمور الموضوع الذي حدث في المدرسه اليوم طبعا مؤسف ومحزن للغايه الموضوع كالاتي حدث خلاف بين الطالبتين حبيبه وامنيه أتت ام حبيبه إلى المدرسه لحل المشكله وطيبت خاطرها هي والطالبه وخرجت من المدرسه دون اي مشكله ولكن الطالبه امنيه اتصلت بأمها وهي ست شقيه أتت إلى المدرسة وتطاولت في الكلام حاولت بكل الطرق أن تخرج من المدرسه ولكنها رفضت وأتت ام حبيبه مره اخري دون علمي وتشابكو بالالفاظ الغير محترمه والبيد مم ادي إلى كل الاحداث اتصلت الشرطة واخذتهم إلى القسم ولكن اولادي الطالبات لم يمس أحد منهم بسوء الرجاء من حضراتكم معاونه المدرسه علي النظام والهدوء وغدا مدرسه ولازم الطالبات تأتي إلى المدرسه غدا".

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