انت الأن تتابع خبر زيادة المعاشات شهر مارس القادم .. لن تتخيل القرار الجديد من الحكومة قبل قليل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024، بشأن زيادة المعاشات شهر مارس القادم.

وسعي العديد من أصحاب المعاشات معرفة كافة المعلومات بشأن الزيادة الجديدة التي سوف تصرف لهم وذلك بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة أمس على حزمة الحمية الاجتماعية الأخيرة والتي من بينها تقديم موعد صرف الزيادة السنوية.

زيادة المعاشات شهر مارس القادم

وأكدت الحكومة، أنه سيتم البدء في زيادة المعاشات شهر مارس القادم، بداية من اليوم الأول من شهر 3 المقبل، وذلك عبر منافذ هيئة البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي والمنافذ الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي ومنافذ فوري المنتشرة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

وأضافت الحكومة، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات من قبل وزارة التضامن من أجل متابعة عملية صرف زيادة المعاشات شهر مارس القادم، مع تشكيل لجان ميدانية لمنع حدوث أي تكدس أو تزاحم حول منافذ الصرف.

قيمة زيادة المعاشات شهر مارس القادم