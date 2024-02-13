انت الأن تتابع خبر حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 .. تحذير عاجل للمواطنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين عن تطورات بشأن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، في ظل التغيرات المناخية التي تضرب كافة المناطق في الفترة الحالية، بسبب المنخفض الجوي.

هيئة الأرصاد قالت في البيان الذي نشرته على الصفحة الرسمية التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري ،سيشهد زيادة في قيم في درجات الحرارة حيث طقس دافئ في ساعات على القاهرة الكبرى والوجه البحر وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائلا للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة على أغلب الأنحاء وذلك في ساعات المساء.

حالة الطقس الساعات القادمة