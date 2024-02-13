انت الأن تتابع خبر ممنوع تماماً .. قرار عاجل من التعليم بشأن المصروفات المدرسية الترم الثاني 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي، قراراً هاماً خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024، بشأن المصروفات المدرسية الترم الثاني 2024.

وانتظم طلاب جميع المراحل التعليمية بداية من الأسبوع الحالي في المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2023-2024، بجمهورية مصر العربية.

المصروفات المدرسية الترم الثاني 2024