انت الأن تتابع خبر ممنوع تماماً .. قرار عاجل من التعليم بشأن المصروفات المدرسية الترم الثاني 2024 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي، قراراً هاماً خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024، بشأن المصروفات المدرسية الترم الثاني 2024.
- وانتظم طلاب جميع المراحل التعليمية بداية من الأسبوع الحالي في المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2023-2024، بجمهورية مصر العربية.
المصروفات المدرسية الترم الثاني 2024
- وحظرت وزارة التعليم في كتاب دوري رقم 4 لسنة 2024 بتاريخ 12 فبراير الجاري، من دفع المصروفات المدرسية الترم الثاني 2024 بالعملات الأجنبية، مشيراً أن عملية الدفع تتم بالعمل المحلية وفقاً لأحكام قانون التعليم في الدستور المصري.
- وأضافت الوزارة في بيانها الذي نشرته على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن هناك حظر أيضاً تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب المصريين بتلك المدارس بالعملات الأجنبية سواء الدولار، أو اليورو، أو الجنيه الإسترليني، أو غيرها من العملات الأجنبية، موضحة أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري.