انت الأن تتابع خبر موعد تسليم أراضي الإسكان بمدينة العاشر من رمضان 2024.. تعرف عليها والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، بالكشف اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 عن موعد تسليم أراضي الإسكان بمدينة العاشر من رمضان 2024، وهي التي يريد أن يحصل عليها الكثير من المواطنين.
موعد تسليم أراضي الإسكان بمدينة العاشر من رمضان 2024
- وأعلن وزير الإسكان عن موعد تسليم أراضي الإسكان بمدينة العاشر من رمضان 2024، حيث أنه من المقرر أن يبدأ الجهاز بتقديمها من يوم الأحد القادم 18 فبراير 2024، وتسلم قطع أراضي الإسكان المتميز في الحي 21 بمدينة العاشر ويستمر إلى يوم الخميس 14 مارس 2024.
- وأكد رئيس الجهاز أنه لابد على العملاء المخصص لهم هذه الأراضي أن يحرصوا على التوجه لأداره الخدمة الخاصة بالمواطنين في مقر الجهاز أثناء الموعد المحدد، ويكون معهم كل ما يثبت أنهم سددوا المستحقات المالية في البنك وكل المستندات التي تخص قطعة الأرض قبل أن يتم استلامها.
أراضي الإسكان في العاشر 2024
وأعلن المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان أنه سوف يتم البدء في تسليم قطع الأراضي في الأيام التالية:
- تسليم الأراضي في المجاورة الأولى من 1: 50، في يوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024.
- تسليم القطع من 51 : 100 يوم الإثنين الموافق 19 فبراير 2024.
- يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، سوف يتم تسليم القطع من 101: 150.
- سوف يتم تسليم القطع من 151 : 167، بنفس المجاورة، والقطع من 1: 27، في المجاورة الثانية يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024.
- ويتم استكمال تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثانية من 28 : 77، يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024.
- يوم الأحد 25/2/2024 سوف يتم تسليم قطع الأراضي من 78 : 127.
- وتسليم القطع من 128 : 177 يكون يوم الإثنين 26 فبراير 2024.
- وتسليم القطع من 178 : 227 يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024.
- وأما عن يوم الأربعاء 28 فبراير 2024 فسوف يتم تسليم القطع من 228 : 277،
- وتسلم القطع من 278 : 327 يوم الخميس 29 فبراير 2024.
- سوف يتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الرابعة من 1 : 50 يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024.
- وتسليم القطع من 51 : 100 يكون يوم الإثنين الموافق 4 مارس 2024.
- يتم تسليم القطع من 101 : 150 يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024.
- وأما عن يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024 فسوف يتم تسلم القطع من 151 : 200.
- وأخيراً القطع من 201 : 223 فسوف تسلم يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024.