انت الأن تتابع خبر موعد تسليم أراضي الإسكان بمدينة العاشر من رمضان 2024.. تعرف عليها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، بالكشف اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 عن موعد تسليم أراضي الإسكان بمدينة العاشر من رمضان 2024، وهي التي يريد أن يحصل عليها الكثير من المواطنين.

موعد تسليم أراضي الإسكان بمدينة العاشر من رمضان 2024

وأعلن وزير الإسكان عن موعد تسليم أراضي الإسكان بمدينة العاشر من رمضان 2024، حيث أنه من المقرر أن يبدأ الجهاز بتقديمها من يوم الأحد القادم 18 فبراير 2024، وتسلم قطع أراضي الإسكان المتميز في الحي 21 بمدينة العاشر ويستمر إلى يوم الخميس 14 مارس 2024.

وأكد رئيس الجهاز أنه لابد على العملاء المخصص لهم هذه الأراضي أن يحرصوا على التوجه لأداره الخدمة الخاصة بالمواطنين في مقر الجهاز أثناء الموعد المحدد، ويكون معهم كل ما يثبت أنهم سددوا المستحقات المالية في البنك وكل المستندات التي تخص قطعة الأرض قبل أن يتم استلامها.

أراضي الإسكان في العاشر 2024

وأعلن المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان أنه سوف يتم البدء في تسليم قطع الأراضي في الأيام التالية: