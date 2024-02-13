وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا باتخاذ إجراءات تحرير عقود 54 معلما ضمن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 08:41 مساءً - أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى القرار الوزارى رقم (37)، بشأن اتخاذ إجراءات تحرير عقود لعدد 54 معلما ضمن نسبة (5٪؜) المقررة لشغل وظيفة معلم مساعد فى إطار مسابقة "30 ألف معلم".

ونص القرار على أنه اعتبارا من ۲۰۲۳/۹/۱ يشغل وظيفة معلم مساعد - بالتعاقد - ضمن نسبة (5٪؜) المقررة بموجب المادة (۲۲) من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم (۱۰) لسنة ۲۰۱۸.

كما نص القرار على أن تحرر عقود شغل الوظائف، وفقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة ۲۰۱۳، بعد استيفاء كافة المسوغات المتطلبة قانونا لشغل الوظيفة، مع استثنائهم من تقديم شهادة اجتياز التدريب الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.