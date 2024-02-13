أكرم القصاص يستعرض أهداف مبادرة كلنا واحد ويؤكد: معبرة عن العلاقة التضامنية بين المصريين والدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 08:42 مساءً - تحدث الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع": عن أهمية مبادرة كلنا واحد "جيل جديد"، قائلا:" هذه المبادرة وهذا الاسم معبر عن العلاقة التضامنية بين المصريين والدولة والمؤسسات وغيره".

وأضاف أكرم القصاص خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز: أن المبادرة ليست المرة الأولى التى تنظم جولات فى سكان المناطق الحضرية، حيث نظمت فى الأسمرات وغيط العنب وبورسعيد، وقبلها أيضا تم تنظيم أحداث وفعاليات رياضية واستضافة فى أكاديمية الشرطة، فضلا عن التوعية".

ولفت أكرم القصاص، إلى أن مبادرة الرئيس السيسى لنقل العشوائيات لمناطق حضرية لم تتوقف ان تكون مجرد إيواء، لكنها مناطق حضارية بها ملاعب ومراكز اجتماعية وطبية ومكتبات وسينمات، موضحا أن الداخلية تكسر الحواجز وتقدم توعية وتثقيف، كما أن معارض السلع المخفضة التى تقيمها هى جزء من الدور الفاعل لها لتذيب الحواجز بين المؤسسات والمواطنين فى مصر.