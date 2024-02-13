انتظروه في رمضان.. المتحدة تكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل "بابا جه" للفنان أكرم حسنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 08:42 مساءً - كشفت قنوات الشركة المتحدة عن البوستر الرسمي لمسلسل "بابا جه" للفنان أكرم حسنى، وارفقته بقولها "انتظروه في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة".





مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وتدور أحداث المسلسل حول هشام (أكرم حسنى) رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.