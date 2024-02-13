نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكهرباء تحسم الجدل حول مواعيد تخفيف الأحمال في شهر رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر مسؤول في الشركة القابضة للكهرباء بصدور تعليمات إلى تسع شركات توزيع الكهرباء في جميع المحافظات بعدم تخفيف الأحمال ليلًا خلال شهر رمضان المبارك.

سيتم تنفيذ جدول تخفيف الأحمال يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الخامسة عصرًا.

وتستمر هذه الممارسة طوال شهر رمضان، حيث سيتم قطع التيار لمدة ساعة واحدة يوميًا اعتبارًا من أول يوم في الشهر الكريم.

الإجراء سيشمل كافة المحافظات وستشمل القرى والمراكز والأحياء في أسوان، الأقصر، قنا، الوادي الجديد، القاهرة، سوهاج، دمياط، الجيزة، والعديد من المحافظات الأخرى.