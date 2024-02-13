نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكهرباء تكشف موعد رفع الدعم كليًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السيد على عبدالفتاح، ممثل وزارة الكهرباء، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدعم على الكهرباء سيظل مستمرًا، وأشار إلى تأجيل خطط رفع الدعم عدة مرات.

جاء ذلك خلال التصريحات التي أدلى بها في الاجتماع، ردًا على استفسارات النائب نبيل عسكر حول الدعم وتخفيف الأحمال خلال فصل الشتاء.

وأوضح عبدالفتاح أن هناك خطة كانت مخطط لها لرفع الدعم على مدار ثلاث سنوات ابتداءً من عام 2015، ولكن تم تأجيلها بسبب تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ومن ثم تم تمديد الخطة بناءً على توجيهات القيادة لعدم التحمل على المواطن.

وأكد أن رفع الدعم عن الكهرباء مقرر في عام 2024/2025. عبَّر عن التحديات التي واجهت الخطة، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار العملة والوقود، وأوضح أن الوزارة تخسر نحو 20 قرشًا في كل كيلو وات/ساعة.

تمت الإجابة على استفسارات النواب حول التكلفة الإجمالية لما تتحمله الوزارة.