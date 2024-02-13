نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار عمرة رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، أن أسعار عمرة رمضان 2024 تتغير بين يوم وآخر، مشيرًا إلى أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية تتراوح بين 45 ألفًا و55 ألفًا للبرامج ذات مدة نحو 4 أسابيع.

وأوضح أن التفاوت في الأسعار يعود إلى المسافة بين مكان الإقامة والحرم المكي، بالإضافة إلى تصنيف الفندق من حيث درجة النجومية.

وأكد أن نسب إقبال المواطنين على حجز رحلات عمرة رمضان 2024 معقولة، حيث أعلنت غالبية شركات السياحة عن تنظيم رحلات العمرة خلال الشهر المقبل، مشيرًا إلى تغيير الأسعار استنادًا إلى الاتفاقيات المبرمة.

وفيما يخص إقبال المواطنين على العمرة خلال شهر شعبان، أكد أنه لا يزال متوسطًا، ومن المتوقع زيادته خلال الأيام الأخيرة من الشهر، حيث يتضمن برنامج الرحلة بضعة أيام من شهر رمضان.