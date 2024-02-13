نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا عودة المعاش المبكر وفتح الباب للراغبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في فتح باب المعاش المبكر للأفراد الراغبين في الانسحاب من الخدمة والحصول على المعاش قبل بلوغ سن التقاعد، الذي يبلغ حاليًا 60 عامًا، وفقًا للمصادر المطلعة.

يشمل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 شروطًا يجب توفرها للتقديم على خدمة المعاش المبكر، وتتنوع هذه الشروط من توفر مدة تأمينية وتقديم طلب الصرف إلى عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

يمكن للأفراد الراغبين في الخروج على المعاش المبكر الإطلاع على هذه الشروط وتقديم الطلبات للحصول على هذه الخدمة.

وتتمثل الشروط في التالي:

1- توافر مدة تأمينية فعلية تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية «وهو متوسط الأجر التأميني للمؤمن عليه طوال مدة خدمته».

2- توافر 20 سنة «240 شهرا» مدة تأمينية فعلية قبل 2025، و25 سنة «300 شهرا» مدة تأمينية فعلية بدءا من يناير 2025.

3- تقديم طلب الصرف.

4- انتهاء الخدمة من غير بلوغ السن أو الوفاه أو العجز.

5- عدم صرف تعويض الدفعه الواحد.

كيفية احتساب قيمة المعاش المبكر قبل بلوغ السن القانوني

وشرحت المصادر لـ«الوطن» عدة أمثلة لراغبي الخروج على المعاش المبكر، بدءا من سن 50 عاما وحتى 60 عاما، موضحة أن معادلة وطريقة احتساب المعاش المبكر تكون كالتالي: «يتم حساب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن»، موضحة أنه إذا كان الناتج أكثر من 50% لأجر التسوية يستحق صاحبه الخروج على المعاش المبكر، أما إذا كان الناتج أقل من أجر التسوية لا يستحق صاحبه الخروج على المعاش المبكر.

مثال بسيط

وعلى سبيل المثال، إذا كان أجر التسوية 7000 جنيه، فلا بد أن يكون ناتج المعادلة لا يقل عن 3500 جنيه للموافقة على الخروج على المعاش المبكر.