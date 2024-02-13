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وزير الصحة بالتعاون مع الجمعية العالمية لزراعة كبد الأطفال: نعمل على ميكنة منظومة زراعة الأعضاء وتكوين شبكة قومية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 09:39 مساءً - قال الدكتور "حسام عبد الغفار"  ،المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان  وعدد من قيادات وزارة الصحة ، استقبلوا البروفيسور" جورج مازايجيس "رئيس برنامج  زراعة أعضاء الأطفال بالولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسس الجمعية العالمية لزراعة كبد الأطفال .

وأوضح حسام عبد الغفار أن وزير الصحة رحب بمقترحات " جورج " بالتعاون مع الجمعية العالمية لزراعة الكبد وتقديم أفضل خدمة طبية سواء للمتبرع أو المريض خلال الاجتماع اليوم الثلاثاء .

وأفاد "عبد الغفار" ، أنه تم استعراض الخطة القومية لتطوير منظومة زراعة الأعضاء في مصر، واستعراض نسب زراعة الأعضاء في مصر والوطن العربي، ومناقشة التحديات الرئيسية في مجال زراعة الأعضاء خلال الاجتماع.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن وزارة الصحة والسكان  تعمل علي ميكنة منظومة عمليات زراعة الأعضاء بالكامل وتكوين شبكة قومية يتم من خلالها تنظيم  عملية تسجيل بيانات المرضى وتشكيل قاعدة بيانات مركزية للمرضى والمتبرعين بما يساهم في منع الممارسات غير المشروعة.

وأضاف " عبد الغفار " أنه تم مناقشة إنشاء قاعدة بيانات مميكنة لبرامج زراعة الأعضاء البشرية، وربطها إلكترونيا باللجنة العليا ومراكز زراعة الأعضاء، موضحًا أن الوزير أكد على حوكمة منظومة نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والمتابعة المستمرة لعمل جميع المراكز، بما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية سواء للمتبرع أو المريض.

وأكد " عبد الغفار " أن القيادة السياسية  تضع على عاتقها مسؤولية تذليل العقبات وتقديم كافة سبل الدعم والأدوات اللازمة لتيسير العمل بملف زراعة الكبد بمصر، لذا حرصت الدولة المصرية، على إنشاء وتجهيز أول مركز إقليمي طبي متخصص بمجال زراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط بمقاييس عالمية، داخل مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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