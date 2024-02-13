مصدر مصري رفيع المستوى ينفى لـ"القاهرة الإخبارية" وجود خلافات بإجتماع القاهرة الرباعى.. ويؤكد: المباحثات إيجابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 09:39 مساءً - نفى مصدر مصري رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية، وجود خلافات بإجتماع القاهرة الرباعى.

وأكد المصدر إيجابية المباحثات واستمرارها.

واستضافت القاهرة اليوم اجتماعا رباعيا ضم مصر والولايات المتحدة وإسرائيل وقطر لبحث موقف الهدنة في قطاع غزة مع مسؤولين مصريين، بمشاركة رئيس المخابرات الأمريكية وليام بيرنز، رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير الموساد دفيد برنياع، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وسبق أن أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن أجواء اجتماع القاهرة الرباعي كانت إيجابية، مشيراً إلى استمرار المشاورات على مدار الأيام الثلاثة القادمة.