اتحاد الصحفيين العرب يدين بأشد العبارات قصف الطيران الاسرائيلي شمال مدينة رفح الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 09:39 مساءً -

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بكل قوة الهجمات البربرية لقوات الإحتلال الإسرائيلي التي نتج عنها إصابة إسماعيل أبو عمر مراسل الجزيرة والمصور الصحفي أحمد مطر ووفقاً للمعلومات الأولية فقد تم بتر قدم الزميل إسماعيل أبو عمر ، وفيما شخصت إصابة الزميل أحمد مطر فى يده بالخطيرة وقد تم نقلهما الى المستشفي الأوروبي.

إن قوات الإحتلال الإسرائيلي تستهدف منذ بداية عدوانه على قطاع غزة الصحفيين ، حيث أستشهد منذ السابع من أكتوبر الماضي 120 صحفياً .

وقال إن هذه الإعتداءات الغاشمة من جانب قوات الإحتلال الصهيوني تم إدانتها من كافة المنظمات الدولية والأمم المتحدة حيث إنها تتعارض تماماً مع القانون الدولي وحقوق الإنسان .

وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب تضامنه الكامل مع الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني البطل ، ويطالب كافة المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بإدانة هذه الجرائم غير المبررة وإتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني الأعزل .