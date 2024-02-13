حزب الدستور يدين الاعتداء الصهيوني الغاشم على مدينة رفح بقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 09:39 مساءً - أدان حزب الدستور بغضب بالغ الاعتداء الصهيوني الغاشم علي مدينة رفح بقطاع غزة والذي كانت تعد المنطقة الآمنة الوحيدة التي نزح إليها المدنيون الفلسطينيون منذ بداية الحرب والمجازر الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي

وأكد الحزب أن هذا الاعتداء علي معسكرات المدنيين النازحين هو استمرار لجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تنتهجونها دولة الاحتلال منذ بداية الحرب

وتابع الحزب أن قصف رفح الفلسطينية ومحور فيلادلفيا يعد مساسا متعمدا بالأمن القومي المصري الأمر الذي يجعل الحزب يطالب الحكومة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات للرد علي هذا الاعتداء المتعمد علي أمن مصر القومي، وعدم الاكتراث بالتحذير المصري في اليومين الماضيين من أي عملية تستهدف مدينة رفح بلا تهاون أو تأخير.

ولفت الحزب إزاء هذا الإجرام يطالب حزب الدستور أن يشهد العالم اليوم ردود أفعال بقدر وحجم المذبحة في رفح من جانب كل من حذر من الاعتداء عليها عبر الساعات الماضية وعلى رأسها إدارة بايدن وحلفاءها ورؤساء وملوك والحكومات العربية والإسلامية.