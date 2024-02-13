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مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير والزيادات الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة المالية عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير لعام 2024 للموظفين في الجهاز الإداري للدولة، حيث سيستمر الصرف على مدى 5 أيام بدءًا من يوم الخميس 22 وحتى الأربعاء 27 من الشهر نفسه.

 وفيما يلي جدول مفصل لمواعيد صرف المرتبات:

- اليوم الأول (22-2-2024): بداية صرف المرتبات للمواطنين.
- اليوم الثاني (24-2-2024): استمرار صرف مرتبات المواطنين.
- اليوم الثالث (25-2-2024): متابعة صرف المرتبات.
- اليوم الرابع (26-2-2024): استكمال صرف المرتبات.
- اليوم الخامس (27-2-2024): اليوم الأخير لصرف المرتبات.

وبخصوص شهر مارس 2024، فقد حددت الوزارة مواعيد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة، حيث يبدأ الصرف يوم الخميس الموافق 21-3-2024، ويستمر حتى يوم الأربعاء 27-3-2024.

الزيادات الجديدة لمرتبات شهر مارس 2024 تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تصل إلى 50%، وفقًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي. إليك جدول مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة:

- الدرجة السادسة: 6 آلاف جنيه.
- الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.
- الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.
- الدرجة الثانية: 8 آلاف جنيه.
- الدرجة الأولى: 8200 جنيه.
- المدير العام: 9200 جنيه.
- الدرجة العالية: 10 آلاف و200 جنيه.
- الدرجة الوظيفية الممتازة: 12 ألفًا و200 جنيه.

تلك هي التفاصيل المحددة لمواعيد وزيادات مرتبات شهري فبراير ومارس 2024، حيث تأتي هذه الزيادات ضمن جهود تعزيز الدعم للموظفين في القطاع الحكومي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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