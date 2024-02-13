نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير والزيادات الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة المالية عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير لعام 2024 للموظفين في الجهاز الإداري للدولة، حيث سيستمر الصرف على مدى 5 أيام بدءًا من يوم الخميس 22 وحتى الأربعاء 27 من الشهر نفسه.

وفيما يلي جدول مفصل لمواعيد صرف المرتبات:

- اليوم الأول (22-2-2024): بداية صرف المرتبات للمواطنين.

- اليوم الثاني (24-2-2024): استمرار صرف مرتبات المواطنين.

- اليوم الثالث (25-2-2024): متابعة صرف المرتبات.

- اليوم الرابع (26-2-2024): استكمال صرف المرتبات.

- اليوم الخامس (27-2-2024): اليوم الأخير لصرف المرتبات.

وبخصوص شهر مارس 2024، فقد حددت الوزارة مواعيد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة، حيث يبدأ الصرف يوم الخميس الموافق 21-3-2024، ويستمر حتى يوم الأربعاء 27-3-2024.

الزيادات الجديدة لمرتبات شهر مارس 2024 تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تصل إلى 50%، وفقًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي. إليك جدول مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة:

- الدرجة السادسة: 6 آلاف جنيه.

- الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

- الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

- الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

- الدرجة الثانية: 8 آلاف جنيه.

- الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

- المدير العام: 9200 جنيه.

- الدرجة العالية: 10 آلاف و200 جنيه.

- الدرجة الوظيفية الممتازة: 12 ألفًا و200 جنيه.

تلك هي التفاصيل المحددة لمواعيد وزيادات مرتبات شهري فبراير ومارس 2024، حيث تأتي هذه الزيادات ضمن جهود تعزيز الدعم للموظفين في القطاع الحكومي.