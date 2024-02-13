نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معاش اتحاد المهن الطبية.. اعرف التفاصيل والزيادة المقررة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمّ بدء صرف معاش اتحاد نقابات المهن الطبية لدفعة فبراير، والتي تشمل شهور يناير وفبراير ومارس لعام 2024، حيث يستفيد منها أعضاء نقابات الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، والأطباء البيطريين، بالإضافة إلى ورثة هؤلاء.

أعلن اتحاد المهن الطبية أن عدد المستحقين للمعاش يبلغ نحو 121 ألف عضو من النقابات الأربع، وتصل قيمة المعاش لأعضاء وأسرهم إلى نحو 465 مليون جنيه.

يتم صرف معاش اتحاد المهن الطبية عبر تحويله إلى حسابات الأعضاء وورثتهم في إحدى البنوك المعتمدة لدى الاتحاد، ويجب تحديث بيانات العضو الأساسية كل أربعة أعوام، في حين يقوم الورثة بتحديث بياناتهم كل عامين.

المعاش سيتم صرفه بالزيادة الجديدة، والتي تبلغ 1350 جنيهًا شهريًا بدلًا من 1000 جنيه، وفقًا لقرار اتخذه مجلس الاتحاد في مايو 2023. كما تم تخصيص خط ساخن رقم 15603 لتلقي استفسارات وشكاوى الأطباء بشأن المعاشات.

للحصول على المعاش لأول مرة، يتعين على الأعضاء الذين بلغوا سن الستين تقديم استمارة "أ.ن" من النقابة المعنية، وخطاب موافقة من أحد البنوك المعتمدة لتحويل المعاش، إلى جانب صورة سارية لبطاقة الرقم القومي، ويتقدم العضو بنفسه لتقديم طلب المعاش أمام موظف في مقر الاتحاد بالقاهرة.