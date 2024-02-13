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أحمد جودة - القاهرة - تخفيضات مذهلة في معارض أهلا رمضان 2024:وفر المال واستمتع بأسعار مخفضة

اسعار السلع الغذائية في معارض اهلا رمضان 2024، بالتزامن مع اقتراب حلول شهر الخير يتزايد البحث من قبل المواطنين حول اسعار السلع الغذائية في معارض اهلا رمضان 2024 التي تدشنها الحكومة المصرية من أجل توفير كافة السلع الاساسية التي لا غنى عنها في أي بيت بأسعار مخفضة ومنافسة للسوق الخارجي، في اطار السعي لمحاربة جشع التجار، واليكم اسعار السلع في معارض اهلا رمضان 2024 خلال السطور القادمة.

اسعار السلع الغذائية في معارض اهلا رمضان 2024



وقد جائت اسعار السلع الغذائية في معارض اهلا رمضان 2024 رخيصة وفي متناول الكثير من المواطنين وتحديدا محدودي الدخل في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين، والحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار التي طالت كافة السلع الاساسية، وقد جائت اسعار السلع في معارض اهلا رمضان على النحو التالي:



– سعر كيلو السكر المعبأ في معرض أهلا رمضان 2024 نحو 27 جنيها.

– يتراوح سعر كيلو الأرز في معرض أهلا رمضان 2024 بين 20 جنيها و25 جنيها.

– سعر عبوة جبن نباتي وزن كجم بيدر 56 جنيها.

– يتراوح سعر زجاجة زيت القلي بين 40 جنيها و45 جنيها.

– سعر كيس المكرونة وزن كجم 20 جنيها.



موعد انطلاق معارض اهلا رمضان 2024



ومن المقرر أن يتماطلاق معارض اهلا رمضان 2024 في القاهرة والجيزة بداية من يوم الخميس القادم الموافق 18 من الشهر الجاري، على أن تستمر المعارض لمدة شهر كامل، حيث سيتم طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار مخفضة، مقارنة بالأسواق الأخرى، وأكدت وزارة التموين أنه سيتم توفير السلع الغذائية في معارض أهلًا رمضان 2024 في كافة المحافظات بأسعار مخفضة، وقد تصل إلى 30%، وذلك في إطار تخفيف العبء على المواطنين، حيث سيتوفر في تلك المعارض:”الدواجن، اللحوم، البيض، اللحوم المجمدة، المخلل بكافة أنواعه، الزيوت،…..”.

أماكن معرض أهلًا رمضان 2024 بالقاهرة



– يوجد منفذ معرض أهلا رمضان 2024 في منطقة أثر النبي في مصر القديمة.



– يوجد منفذ معرض أهلا رمضان 2024 في حي البساتين بجوار شركة الكهرباء.



– يوجد منفذ معرض أهلا رمضان 2024 في منطقة المنيل بحي مصر القديمة.

– يوجد 4 منافذ لمعرض أهلا رمضان 2024 في المعصرة والتبين.

– يوجد منفذ معرض أهلا رمضان 2024 في ميدان الباشا بحى مصر القديمة.

– يوجد منفذ معرض أهلا رمضان 2024 في شارع حسن المأمون بمدينة نصر بالمنطقة الشرقية.



– يوجد منفذ معرض أهلا رمضان 2024 في حي الموسكي بالمنطقة الغربية.



– يوجد منفذ معرض أهلا رمضان 2024 في منطقة زهراء المعادي.

– يوجد منفذ معرض أهلا رمضان 2024 في ميدان العرب بالمعادي.

– يوجد منفذ معرض أهلا رمضان 2024 في ميدان الحرية بالمعادي.

– يوجد منفذ معرض أهلا رمضان 2024 في شارع 9 بالمقطم.

أماكن معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة الجيزة



– حي شمال الجيزة: 3 منافذ بشارع البوهي نهاية شارع الوحدة.

– شارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي.

– شارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازي.

– حي الوراق: 4 منافذ أمام قسم شرطة الوراق، ومنفذ بجوار مبنى الحي القديم.

– 6 شارع محجوب ثابت بالعجوزة.

– 16 شارع الفالوجا بالعجوزة.

– خلف مسرح البالون بشارع أبو المعاطي.

– شارع البطل أحمد عبد العزيز.

– شارع الحوفي بمدينة الأوقاف

– 29 شارع جامعة الدول العربية

– شارع أحمد عرابي، وبكل من شارعي الحجاز والرشيد.

– شارع المشروع بميت عقبة.

– كفر المنفى بجوار الجامع الأصفر بالهرم