نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بداية من اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، حيث يشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، مع انخفاض يتراوح بين 5 إلى 7 درجات في الحرارة العظمى.

وأوضحت غانم أن الفارق بين الحرارة العظمى والصغرى سيبلغ 11 حتى 13 درجة. وأشارت إلى أن انخفاض درجات الحرارة اليوم يقدر بين 2 حتى 3 درجات مقارنة أمس.

تظل الأجواء الشتوية الدافئة سائدة على معظم المحافظات، مع توقع وجود طقس غائم بسبب تكاثر السحب الممطرة في المناطق الساحلية وشمال الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية، فقد جاءت كالتالي:

- القاهرة: 23 درجة (عظمى) و12 درجة (صغرى)

- أكتوبر: 24 درجة (عظمى) و10 درجة (صغرى)

- بنها: 23 درجة (عظمى) و12 درجة (صغرى)

- دمنهور: 22 درجة (عظمى) و11 درجة (صغرى)

- وادي النطرون: 23 درجة (عظمى) و11 درجة (صغرى)

- كفر الشيخ: 22 درجة (عظمى) و12 درجة (صغرى)

- المنصورة: 23 درجة (عظمى) و12 درجة (صغرى)

- الزقازيق: 23 درجة (عظمى) و11 درجة (صغرى)

- شبين الكوم: 22 درجة (عظمى) و12 درجة (صغرى)

- طنطا: 23 درجة (عظمى) و12 درجة (صغرى)

- دمياط: 22 درجة (عظمى) و13 درجة (صغرى)

- بورسعيد: 24 درجة (عظمى) و13 درجة (صغرى)

- الإسماعيلية: 25 درجة (عظمى) و11 درجة (صغرى)

- السويس: 24 درجة (عظمى) و12 درجة (صغرى)

- العريش: 25 درجة (عظمى) و12 درجة (صغرى)

- رفح: 24 درجة (عظمى) و11 درجة (صغرى)

- رأس سدر: 25 درجة (عظمى) و12 درجة (صغرى)

- نخل: 26 درجة (عظمى) و05 درجات (صغرى)

- كاترين: 19 درجة (عظمى) و02 درجة (صغرى)

- الطور: 25 درجة (عظمى) و11 درجة (صغرى)

- طابا: 24 درجة (عظمى) و13 درجة (صغرى)

- شرم الشيخ: 27 درجة (عظمى) و16 درجة (صغرى)

- الإسكندرية: 20 درجة (عظمى) و12 درجة (صغرى)

- العلمين: 19 درجة (عظمى) و11 درجة (صغرى)

- مطروح: 18 درجة (عظمى) و11 درجة (صغرى)

- السلوم: 19 درجة (عظمى) و10 درجة (صغرى)

- سيوة: 20 درجة (عظمى) و09 درجة (صغرى)

- رأس غارب: 26 درجة (عظمى) و14 درجة (صغرى)

- الغردقة: 27 درجة (عظمى) و13 درجة (صغرى)

- سفاجا: 27 درجة (عظمى) و12 درجة (صغرى)

- مرسى علم: 28 درجة (عظمى) و15 درجة (صغرى)

- شلاتين: 28 درجة (عظمى) و15 درجة (صغرى)

- حلايب: 24 درجة (عظمى) و16 درجة (صغرى)

- أبو رماد: 27 درجة (عظمى) و15 درجة (صغرى)

- رأس حدربة: 24 درجة (عظمى) و17 درجة (صغرى)

- الفيوم: 23 درجة (عظمى) و10 درجة (صغرى)

- بني سويف: 23 درجة (عظمى) و11 درجة (صغرى)

- المنيا: 24 درجة (عظمى) و09 درجة (