قصواء الخلالي: مستوى الاستفزاز الإسرائيلي وصل لأقصى درجة.. وجاهزون لكافة السيناريوهات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 10:36 مساءً -

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن رفح شهدت الأيام الماضية عمليات استهداف عسكرية، بقصف غاشم من الكيان الصهيوني للنازحين هناك، والذي يبلغ عددهم 1.4 مليون مواطن.

تابعت خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "CBC"، أن استهداف غزة وخان يونس والضفة الغربية تصاعد بشكل كبير الفترة الكماضية،

أضافت الخلالي أن إسرائيل لديها الكثير من التعنت لعرقلة الهدنة، ناهيك عن تصريحات الإدارة الصهيونية الاستفزازية، وتحميل مصر فشلها وهو ما ردت عليه الدولة المصرية .

أوضحت أن الجانب الصهيوني قال إن مفاوضات وقف إطلاق النار انتهت، وهو ما كذبته الدولة المصرية بشأن استمرارية المفاوضات وهو ما يظهر التخبط في الشأن الإسرائيلي وإصرارهم على عدم الوصول لحل واضح لوقف إطلاق النار.

أشارت الخلالي إلى أن مصادر رفيعة المستوى أكدت على أننا جاهزون لكافة السيناريوهات بما يشير لتصاعد حدة الخطاب المصري في هذا الشأن.

اختتمت:" مستوى الاستفزاز الإسرائيلي وصل لأقصى درجة، حتى هذه اللحظة، ومصر جاهزة لكافة السيناريوهات فهي لم تستخدم ادواتها حتى الآن، ولكن حال المساس بالأمن القومي المصري سيكون هناك تعامل جدي مع الأمور ".