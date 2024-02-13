نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. الصحف الحزبية والخاصة المتوقفة تعقد اجتماعًا لمناقشة مطالب زيادة البدل ومعاش البطالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد الصحفيون أعضاء رابطة الصحف الحزبية والخاصة المتوقفة، غدًا الأربعاء، لقاءً ؛ مناقشة مطالب زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا إلو 6 آلاف جنيهًا، وزيادة معاش البطالة الذي يحصلون عليه إلى 3 آلاف جنيهًا

قال الزملاء في بيان لهم، إن ذلك يأتي في ظل زيادة الأسعار المستمرّة، والغلاء الذي تعيشه مصر، والذي يدفعهم لتقديم مذكرة بعد اجتماع غدٍ، وتقدّيمها لمجلس النقابة، ومجلس الوزراء، وجمع التوقيعات عليها.