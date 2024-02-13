نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بفضل التقنيات الحديثة، يُمكنك الآن بسهولة الاطلاع على تفاصيل وتقديم طلب لشقق الإسكان الاجتماعي في مصر عبر الإنترنت.

يتطلب الأمر اتباع بعض الخطوات البسيطة والتأكد من توافرك لجميع الشروط المطلوبة من قبل الهيئة المعنية.

سنوفر لكم تفاصيل عن شروط تقديم الطلبات لشقق الإسكان الاجتماعي والأماكن المتاحة.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي:

1. **ولوج الموقع:**

- ابدأ بالدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري "[من هنا](رابط الموقع)".

2. **اختيار خدمة المواطنين:**

- قم بالنقر على خيار "خدمة المواطنين" المتاح على الموقع.

3. **الوصول لطلبات المتابعة:**

- اختر "طلبات" للوصول إلى صفحة طلبات المتابعة.

4. **تحديد متابعة الملفات:**

- اختر "طلب متابعة الملفات بشركات الاستعلام".

5. **تسجيل الدخول:**

- قم بتسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي الخاص بك وكلمة المرور.

6. **متابعة الملفات:**

- بعد تسجيل الدخول، ستظهر جميع بيانات العميل المسجلة في وزارة الإسكان.

7. **طلبات متابعة الملفات:**

- اضغط على "طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلامات" للمتابعة.

**شروط تقديم طلبات لشقق الإسكان الاجتماعي:**

- تأكد من استيفاء جميع الشروط الواردة من قبل الهيئة المعنية.

من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك بسهولة الاستعلام وتقديم طلبك للحصول على شقة إسكان اجتماعي في مصر. تذكر أن التأكد من استيفاء الشروط سيضمن نجاح عملية الاستعلام وتقديم الطلب.