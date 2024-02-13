نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الحزبية المتوقفة: 8 آلاف زميل لا يحصلون على رواتب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت رابطة الصحف الحزبية والخاصة المتوقفة، بيانًا، اليوم، أكدت فيه معاناتهم في ظل ارتفاع الأسعار المستمر، في وقت تستمر أزمتهم لأكثر من 15 عامًا.

وأكد الصحفيون وجود مجموعة من الزملاء بالصحف الحزبية المتوقفة، تم توزيعهم على المؤسسات القومية، مثل الأهرام والأخبار والجمهورية، ومطالبهم هي التوزيع على تلك المؤسسات، أسوة بزملائهم، باعتبار أها مؤسسات مملوكة للدولة، وليست ملكية خاصة.

وقال الصحفيون إن 8 آلاف زميل بالصحف الحزبية والخاصة المتوقفة، لا يحصلون على أي رواتب، لذلك يطالبون بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا إلى 6 آلاف جنيهًا، وزيادة بدل أو معاش البطالة إلى 3 آلاف جنيهًا.

وأضاف: "المادة 3 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، تنص على ضرورة توفير فرص عمل للصحفيين الذين أُغلقت صحفهم، أو صرف بدل بطالة لهم".

وتابع: "نطالب أيضًا بالإفراج الفوري عن الصحفيين المحتجزين، وعدم غلق أو حجب أي موقع صحفي من المواقع الإلكترونية، وضرورة المساواة بين جميع الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، في أحقيتهم صرف مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغ سن الـ60 من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

وأكد الزملاء أن البدل حق لجموع الصحفيين، بعد حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، خاصة وأن عشرات الصحفيين ليس لهم تأمين اجتماعي أو راتب سوى بدل التدريب.