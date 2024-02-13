الرئيس السيسى يؤكد أمام ”النيباد” مواصلة العمل لمواجهة التحديات الاقتصادية بأفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 11:36 مساءً - ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الانمائية للاتحاد الأفريقي النيباد والتى تعقد سنوياً للتحضير للقمة الأفريقية وذلك بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية الأعضاء باللجنة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى والمديرة التنفيذية للنيباد .

وخلال الاجتماع، ألقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة الرئاسة المصرية للجنة، وقال الرئيس السيسى:"أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة التوجيهية.. لقد تشرفت بناءً علي ثقتكم الغالية على تولى رئاسة اللجنة فى فبراير ٢٠٢٣ واليوم ينعقد اجتماعنا في وقت يمر فيه العمل الأفريقى المشترك بمرحلة مفصلية تزامنًا مع انتهاء الخطة العشرية الأولي لأجندة ٢٠٦٣ التنموية".

وصرح المستشار د. أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع ناقش رؤية النيباد التنموية ودورها في تنفيذ الخطة العشرية الثانية علي أجندة التنموية الأفريقية.

وأوضح "فهمى" أنه خلال الاجتماع، تحدث كل من رئيس جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والمديرة التنفيذية للنيباد ورؤساء السنغال وغينيا الاستوائية وزامبيا والجزائر ورئيس المجلس الرئاسي الليبي وعدد من نواب الرؤساء والوزراء وكبار مسئولي الدول الأفريقية الشقيقة.

وفي ختام الاجتماع، تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالشكر لرؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية، مؤكدًا مواصلة العمل لمواجهة التحديات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها القارة الأفريقية .