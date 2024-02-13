أسامة كمال يهاجم وزير المالية الإسرائيلي: هلفوت ابن إمبارح.. أصحي يا ابني دي مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 11:37 مساءً -

وصف الإعلامي أسامة كمال، وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بأنه "هلفوت ابن امبارح"، لا يعرف ماذا حدث في بلاده، عندما فكرت بنفس اسلوبه.

وجه "كمال" حديثه خلال حلقة اليوم من برنامج "مساء dmc"، لوزير المالية الإسرائيلي قائلا: "هسمعك كلام قياداتك وقيادات العالم اللي كانت تدعمهم، قبل أن يستقيظوا على مصيبة، يحاولون اليوم التنصل منها".

سرد "كمال" خلال الحلقة، تصريح موشي ديان بعد 48 ساعة من حرب 6 أكتوبر 1973، عندما قال: "هذه حرب صعبة وثقيله بأيامها ودمائها"، ثم قال في ديسمبر من العام نفسه: حرب أكتوبر كانت بمثابة زلزال تعرضت له إسرائيل أزال الغبار عن العيون وأظهر ما لم نكن نراه قبلها.

كما أشار "كمال" لتصريح رئيس إسرائيل الأسبق حاييم هرتزوج الذي قال: قبل حرب أكتوبر 1973 تعلم المصريون كيف يقاتلون بينما تعلمنا نحن كيف نتكلم.

تابع "كمال" سخريته من وزير المالية الإسرائيلي قائلا: كان عمرك 7 سنوات وقت حرب أكتوبر، ولكن ربما قال لك والدك كان مستخبي فين ساعة حرب أكتوبر أو حكت لك جدتك عن الأيام السوداء التي عاشتها بعد الحرب.

ختم أسامة كمال تصريحاته برسالة وجهها لوزير المالية الإسرائيلي قائلا: حاول تشوف حد يعلمك تبطل تبقى أهوج.. و"اصحى يا بني دي مصر".