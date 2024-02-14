نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” توفير 1.5 مليون جنيهًا لصالح النقابة والزملاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد الجارحي رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، إنه خلال الشهور الثلاثة الماضية، وفي إطار مراجعة مجلس نقابة الصحفيين لتطوير مشروع العلاج أسوة بباقي النقابات المهنية، اكتشفت النقابة ما يلي:

1- فوجئت النقابة أنه منذ عام 2018 تمت مخالفة التعاقد بين النقابة ومعامل التحاليل الكُبرى، نتج عنها محاسبة الصحفيين بأسعار تزيد عن أسعار نقابة الأطباء التي ينص عليها التعاقد.

2- بدأت تلك الزيادة بقيمة 10% عام 2019، ثم توالت الزيادات نتيجة عدم المراجعة والمراقبة وانعدام التفاوض حتى وصلت إلى أكثر من 30 %، وأن هذا الفارق وجدت النقابة مدونًا في دليل مشروع العلاج، وكان يتم اعتماد الأسعار سنويا دون أي مراجعة.

3- عند مقارنة قوائم أسعار التحاليل الطبية المقدمة من معامل التحاليل الكُبرى للعمل بها خلال العام القادم 2024، فوجت النقابة بأنها تزيد بنسبة 42%، وعن الأسعار الخاصة باتحاد نقابات المهن الطبية والذي يشمل نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين، كما أنها تزيد بنسة 27% عن الأسعار المقدمة لنقابتي المهندسين والمحامين.

4- جرى اليوم بمكتب النقيب الاتفاق على عدم زيادة الأسعار، وتثبيت أسعار الماضي لتكون سارية خلال 2024، وذلك بعد مفاوضات استمرت لشهور، وهو ما يعني توفير ما يزيد عن 1.5 مليون جنيهًا لصالح النقابة والصحفيين.

ووجّه “الجارحي” الشكر لنقيب الصحفيين خالد البلشي، على دعمه "اللامحدود" في هذه القضية التي وصفها بـ "العادلة".

وقال: “قضينا شهورًا في حسم هذه القضية، حتى وصلنا اليوم لهذا الاتفاق النهائي، سنظل نعمل سويًا، من أجل ترشيد الإنفاق، وتحسين الخدمة، وتقديم أفضل جودة ممكنة”.