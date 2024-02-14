عمرو الفقي: العلاقات المصرية السعودية عميقة وممتدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 12:32 صباحاً - قال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية معلقا على أوجه التعاون مع هيئة الترفيه السعودية عبرالاتفاقيات الجديدة، أن العلاقات المصرية السعودية قديمة وممتدة، وأن ما يحدث هو البناء على تلك العلاقات عبر تطويرها في مجالاات الفن والرياضة.

تابع خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج "كلمة أخيرة الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON":" دورنا في الشركة المتحدة سواء مع وزارة الشباب والرياضة، وإتحاد الكرة عبر تنظيم مباراة الاهلي والزمالك في كأس مصر التي تعقد في الثامن من فبراير، وذات الامر ينطبق على أوجه التعاون مع وزارة الثقافة، وبين هيئة الترفيه دور الشركة المتحدة سيكون عبر إمكانياتها وقنواتها من خلال التنظيم والامور اللوجستية سيكون لها دعم كبير للفعاليات التي ستقام في القاهرة".

وعن تصريحات المستشار تركي ألي الشيخ حول كون مخرج مباراة الاهلي والزمالك، هو نفسه مخرج كاس العالم، قال: "نتمنى أن يخرج في شكل عرس كبير، وتحدثت مع المستشار بالامس، حيث وعد بأن تكون المباراة حدث ضخم وليست مجرد مباراة لكرة القدم، لكن هناك فعاليات على هامش المباراة، وأتمنى أن يسعد بذلك جماهير الاهلي والزمالك في المملكة".

وأضاف: سيكون هناك أستوديو مشترك ما بين قنوات المتحدة والقنوات السعودية، ونريد أن يخرج الموضوع في شكل عرس رياضي كبير"، وعن التعاون في مجال السينما، قال: بالطبع لان هناك صندوق لدعم السينما، وهذا الصندوق نحن جزء منه، ونحن بيننا تعاون ممتد سواء من خلال "إم بي سي"، افترة الماضية على مدار لالسنوات الماضية والان يتم توسيع هذا التعاون وتوسيع أطره".

وعن مسلسلات رمضان الموسم 2024، قال: "سيعجب المشاهدين ولدينا كبار نجوم في مختلف الاعمال مثل كريم عبد العزيز في مسلسل "الحشاشين"، وخالد النبوي في إمراطورية ميم ويحي الفخراني الذي سيعود بعد غياب بإجمالي 18 مسلسل مابين 15 حلقة و 30 حلقة".

وأختتم: "لدينا كبار نجوم، بالاضافة لتصعيد كبير للشباب مثل عصام عمر وداش، عاملين بطولة في مسار إجباري، ومسلسل عن غزة، وهناك تنوع كبير جدا".