أحيانًا الرحلة مبتكونش فردية.. البوستر الرسمى لمسلسل مسار إجباري "صورة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 12:32 صباحاً - طرحت قنوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، صورة بوستر رسمي جديد لمسلسل "مسار إجباري" الذى يعد من الأعمال المنتظرة فى شهر رمضان المقبل، عبر حساباتها الرسمية بمنصات السوشيال ميديا المختلفة.

بوستر مسار اجباري على قناة أون

بوستر مسار إجباري

مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري، سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، المكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الإعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديم دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين اللذين يكتشفان سراً يغير حياتهما رأساً على عقب.