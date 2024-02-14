وزيرة الثقافة: حفلة غنائية كبيرة السبت المقبل في الأوبرا بحضور المستشار تركي آل الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 12:32 صباحاً - كشفت وزيرة الثقافة الدكتورة نفيين الكيلاني تفاصيل لقائها بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية وأوجه التعاون بين البلدين، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لان التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل على مدار عقود طويلة "

تابعت خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON":" في إطار ذلك وعبر مجموعة من الاتفاقيات الجديدة سيكون هناك ببرتوكول تعاون مع هيئة الترفيه السعودية على تقديم مجموعة كبيرة من من الانشطة الفنية المشتركة بين وزارة الثقافة ممثلة في دار الاوبرا المصرية، وهيئة الترفيه في هيئة مجموعة من الحفلات المشتركة في مجالات فنية عديدة مثل الموسيقى العربية والاوبرا والبالية إلى جانب عروض مسرحية سواء مسرح عالمي أو مصري معاصر.

استطردت: المسرحيات ستعرض في السعدية مع عرض في القاهرة، والحفلات ستكون بمشاركة مجموعة من الفنانين السعوديين والمصريين بمشاركة نجوم كبار في مصر والسعودية".

أردفت: كل ذلك إلى جانب حفلات النجوم الصاعدة من مصر والسعودية هذه الحفلات ستقام على مدار العام مقسمة بين مصر والسعودية على التوالي سيكون نشاط ممتد على مدار العام كله".

وعن زيارته للاوبرا المصرية قالت : "بعدما إنتهى اللقاء طلب المستشار تركي زيارة دار الاوبرا لانه لم يزرها قبل ذلك، وهي زيارة تفقدية وكان سعيد بدار الاوبرا وشاهد المكان الذي ستقام فيه الحفلات"، لافتة إلى أن اليوم شهد جلسة عمل مطولة مع القائمين على هيئة الترفيه لوضع الخطوط العريضة لتلك الاحتفالات".

وعن موعد توقيع تلك البروتوكلات قالت: في أقرب وقت نحن الان نعمل على ذلك بدياة من جلسة اليوم المطولة التي إستغرقت يوم العمل كاملا وصولا ليوم السبت القادم سيكون هناك حفل متوقع حضور المستشار تركي ال الشيخ، لهذا الحفل الغنائي الكبير يوم السبت القادم".

وعن تفاصيل الحفل القادم، اضافت: " السبت سيكون بداية تدشين الحفلات المشتركة التي سوف تنطلق من دار الاوبرا المصرية"، و"الحفلات التي ستقام على هامش مباراة الأهلي والزمالك في السعودية ستكون بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".