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شاهد.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أكبر رجال أعمال في مصر (اعرف التفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - اجتمع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، بمجموعة من كبار رجال الأعمال في مصر أبرزهم هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة طلعت مصطفى القابضة وأحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة صبور وكامل أبو علي رئيس شركة الباتروس والمطرب عمرو دياب ورجل الأعمال محمد فاروق ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.


وناقش الاجتماع، تدشين مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص في مصر والسعودية.


و أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية وصوله أرض مصر في زيارة تمتد لعدة أيام.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، “وصلت أرض مصر الشقيقة في زيارة رسمية تمتد لعدة أيام”

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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