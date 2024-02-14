دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلنت وزارة التموين المصرية عن خبر سار لجميع المصريين، في ظل ما يعانيه المواطن المصري من ضغوطات بحاجة إلى الدعم والمساندة، حيث انتشر بالآونة الأخيرة خبر إضافة كمية من السكر لبطاقات التموين، وهو الأمر الذي ورد عليه العديد من التساؤلات، وسوف نجيب عن كافة الاستفسارات فتابعونا.
حقيقة خبر وضع سكر إضافي على التموين
شهدت مصر خلال الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار السكر، وهو الأمر الذي ترتب عليه ما يلي:
- أعلن الاستاذ “أحمد كمال” معاون رئيس التموين، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتخفيف العبء عن المواطن، حيث تم توفير سكر مدعم لجميع المواطنين.
- فمن المقرر صرف كيلو من السكر لجميع البطاقات التموينية التي تشمل من “فرد: 3 أفراد”، وما يزيد عن ذلك فسيتم صرف اثنين كيلو من السكر إضافي بسعر مدعم.
قيمة السكر لكل مواطن
كما ذكرنا فقد قررت وزارة التموين صرف السكر الإضافي بسعر مدعم لحاملي البطاقة التموينية، والذي تقرر تحديد قيمته على النحو التالي:
- ذكر المعاون الرسمي لوزير التمويل أن السلع التموينية تخطت العديد من أنواع السلع، والتي بلغت حوالي 30 سلعة يمكن الحصول عليها من خلال بطاقة التموين.
- هذا وأضاف أن سعر شراء السكر الإضافي المدعم هو 27 جنيه مصري للكيلو الواحد، وذلك في ضوء حصول الجميع على ما يكفي حاجته وفقاً لعدد أفراد الأسرة.
- فضلاً عن ذلك العبوة المدعمة من السكر الإضافي حجمها كيلو صافي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افرح وزقطط هتاخذ سكر بسعر محصلش.. وزارة التموين تزف بشرى سارة بشأن إضافة السكر بسعر منخفض على بطاقات التموين .!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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