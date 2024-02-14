افرح وزقطط هتاخذ سكر بسعر محصلش.. وزارة التموين تزف بشرى سارة بشأن إضافة السكر بسعر منخفض على بطاقات التموين .!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلنت وزارة التموين المصرية عن خبر سار لجميع المصريين، في ظل ما يعانيه المواطن المصري من ضغوطات بحاجة إلى الدعم والمساندة، حيث انتشر بالآونة الأخيرة خبر إضافة كمية من السكر لبطاقات التموين، وهو الأمر الذي ورد عليه العديد من التساؤلات، وسوف نجيب عن كافة الاستفسارات فتابعونا.

حقيقة خبر وضع سكر إضافي على التموين

شهدت مصر خلال الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار السكر، وهو الأمر الذي ترتب عليه ما يلي:

أعلن الاستاذ “أحمد كمال” معاون رئيس التموين، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتخفيف العبء عن المواطن، حيث تم توفير سكر مدعم لجميع المواطنين.

فمن المقرر صرف كيلو من السكر لجميع البطاقات التموينية التي تشمل من “فرد: 3 أفراد”، وما يزيد عن ذلك فسيتم صرف اثنين كيلو من السكر إضافي بسعر مدعم.

قيمة السكر لكل مواطن

كما ذكرنا فقد قررت وزارة التموين صرف السكر الإضافي بسعر مدعم لحاملي البطاقة التموينية، والذي تقرر تحديد قيمته على النحو التالي: