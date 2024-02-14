حظك اليوم.. توقعات الابراج الخميس 15-2-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 08:29 صباحاً - في يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024، قد يكون يومك متأخرًا وتشعر بثقل الضغوط نتيجة وصول القمر العملاق إلى مواجهة برجك من الحوت.حظك اليوم 15-2-2024 ينصح بأن تكون حذرًا وتتجنب تحمل المزيد من الأعباء والمسؤوليات التي قد تتساقط عليك.

حظك اليوم، في نفس اليوم، يسطع الجو الرومانسي بقوة، وتبدأ الأيام المقبلة بالامتلاء بالسعادة الكبيرة. تخطط أنت والشريك لقضاء أسبوع بعيدًا عن هموم العمل ومشاكله، حيث تسيطر روح الرومانسية على الأجواء.حظك اليوم 15-2-2024 استغل هذه الفترة للتركيز على العلاقة العاطفية والاستمتاع بأوقات سعيدة ومليئة بالمحبة.

حظك اليوم الحمل الخميس 15-2-2024

مهنيا. تتاخر العمال وتشعر بثقل الضغوط من وصول القمر العملاق الى مواجهة برجك من الحوت كن حذراً لتحمّل المزيد من الأعباء والمسؤوليات التي ستلقى على عاتقك.

عاطفياً: الرومانسية تفرض نفسها اليوم وتكون أيامك المقبلة مليئة بالسعادة الكبيرة، وتخطط والشريك لمتضية أسبوع بعيد عن هموم العمل ومشاكله.

صحياً: إحذر جداً التشنج فقد تصاب به على الرغم من حيويتك وديناميكيتك.

حظك اليوم الثور الخميس 15-2-2024

مهنياً: يخف الضغط تحت تاثير القمر العملاق من الحوت الذي يحمل لك انفراجات وتفهم وحلحلة بحيث تنفتح في وجهك مجالات الشهرة والنجاح، ولن يخفّ الوهج الذي كان سائداً في بداية الشهر .

عاطفياً: تعاطف مع الحبيب ولا تدع البسمة تغيب عن وجهك، تصلك تأثيرات إيجابية تسلّط عليك الأنظار وتسلب اهتمام الحبيب.

صحياً: حاول التروي والتقاط أنفاسك قبل الغوص في اهتماماتك المتشعبة.

حظك اليوم الجوزاء الخميس 15-2-2024

مهنياً: يوم طويل يحمل طاقات ثقيلة مزعجة وغير مساعدة من القمر العملاق من الحوت تمرّ بتناقضات لا تجد لها تفسيراً، وتتأرجح بين المشاعر السارّة والمخاوف المقلقة، كن حذرا جدا.

عاطفياً: تعرف لحظات حلوة وتكثر المواعيد والعواطف الجيّاشة، أنت تتمتّع برحابة صدر تساعدك على تقوية الروابط.

صحياً: تعيش تجربة لا معنى لها ولا جدوى سوى لإثارة غضبك.

حظك اليوم السرطان الخميس 15-2-2024

مهنياً: اجواء منعشة وبشرى سارة يحملها إليك القمر العملاق من الحوت ما يجعلك تتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك.

عاطفياً: تعيش لحظات حب عاصفة ويصارحك الحبيب بأسراره، أنت محبوب جدّاً فاستغلّ الظرف لتقوية العلاقة .

صحياً: لا تتعجب من أوجاع الرأس والمعدة التي تنتابك باستمرار فهي نتيجة طبيعية للجو الضاغظ الذي تفرضه على نفسك.

حظك اليوم الاسد الخميس 15-2-2024

مهنياً: ترتاح من معاكسة القمر من الدلو فتتحسن ظروفك تحت تاثير القمر العملاق من الحوت ما يجعلك تتفوّق ما يجعلك في دائرة الضوء والشهرة.

عاطفياً: محاولات مساعدة الشريك يجب أن تتواصل حتى النهاية، ولا تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة ومعيقة جداً.

صحياً: خصص للعائلة بعض وقتك فهم يستمتعون بصحبتك عندما تكون هادئاً، ومحبتهم لك تشعرك بحيوية متجددة وبنشاط كبير.

حظك اليوم العذراء الخميس 15-2-2024

مهنياً: تعيش هذا اليوم اجواء متشنجة يحملها اليك القمر العملاق المعاكس الذي يسبب لك وجعا في الراس حاول ان لا تدخل في منافسة فقد تصطدم بالمحيط وتعيش انفعالات شديدة وتجارب قاسية، كم حذرا وابتعد عن المشاكل.

عاطفياً: إذا أردت اتخاذ قرار مهم فليكن اليوم ثم اترك الأيام المقبلة للحياة الروتينية واهتم بالشريك كما يجب وإلا.

صحياً: حاذر الغضب، فهو قد يجعلك غير قادر على اتخاذ القرارات الصائبة.

حظك اليوم الميزان الخميس 15-2-2024

مهنياً: اجواء منعشة يحملها لك القمر العملاق من الحوت لذلك حاول ان تستفيد منها وأن تختار خطواتك المستقبلية بعناية واقتدار، وهذا سيساعدك على تحقيق التقدّم الذي كنت تطمح اليه منذ مدّة طويلة.

عاطفياً: التواصل الدائم مع الشريك يوفر عليكما الكثير من المشكلات ويساهم في توطيد العلاقة بينكما وترتاح القلوب.

صحياً: انتبه لمشكلات الدورة الدموية واستبق تعقيداته بالمشي في أحضان الطبيعة عندما تسنح لك الفرصة.

حظك اليوم العقرب الخميس 15-2-2024

مهنياً: تقوى المعنويات تحت تاثير القمر العملاق من الحوت الصديق ما يجعلك تحصل على نتائج مطمئنة حلوة وحلحلة ترضيك وتعوّض عن تقاعس من قبل بعضهم، وتطالب بحقّ وبوعد وتشعر بالقوة.

عاطفياً: يوم رومانسي وهادئ يسمح لك بلقاء الحبيب بعيداً عن الأضواء والصخب، وتمضية أوقات من الهدوء والسكينة.

صحياً: يوم جيّد للقيام بعلاج ما إذا كنت تعباً أو مرهقاً أو لممارسة نشاط رياضي مفيد.

حظك اليوم القوس الخميس 15-2-2024

مهنياً: ان القمر العملاق الذي يشكل مربعا فلكيا مع برجك من الحوت يسبب لك قصصا متشابكة وتعبا حاول ان تخفف التشنجات وان تبتعد عن المصاعب والحواجز التي قد تنهار أمامك بشكل سريع، لا تيأس حتى لو تعرضت لاستفزاز، ولا ترد عليه باستفزاز آخر.

عاطفياً: تحرز تقدّماً مهّماً وتقيم علاقة تنتهي ربّما بالزواج أو بالارتباط الجدي، أو تعمل على توطيد الروابط الحالية.

صحياً: كن متأنياً ومتروياً، واستعد لمواجهة مرنة وحكيمة لمشكلاتك الضاغطة.

حظك اليوم الجدي الخميس 15-2-2024

مهنياً: ان العالم بأجمعه سوف يتأثر من ناحية معينة مع انتقال القمر العملاق الى الحوت عليك أن تستمع إلى نصائح الزملاء، فهم أكثر خبرة منك في كيفية إدارة الأمور للخروج بنتائج إيجابية.

عاطفياً: يبدو الارتياح سيّد الموقف في العلاقة بالشريك، وهذا جيّد قياساً بما كانت تمر به علاقتكما في السابق.

صحياً: يجب القيام بالتدابير لتدارك المخاطر التالية: جرح في الرأس أو الوجه، طنين في الأذن واضطرابات بصرية.

حظك اليوم الدلو الخميس 15-2-2024

مهنياً: القمر العملاق من البيت الثاني يؤمن لك طاقات كبيرة لاخذ المبادرة والانطلاق في مشاريع جديدة كذلك سوف يحمل بشرى سارة وجديدة في حياتك أو ربحاً مالياً، ويضاعف الموجة الإيجابية التي اجتاحتك سابقاً.

عاطفياً: لا تدع الروتين يسيطر على علاقتك بالشريك، فهذا قد يؤدي الى مزيد من المشكلات بينكما يصعب حلها سريعاً.

صحياً: قد تواجه خطر احتقان دماغي والتهاب السحايا، يجب معالجة الأمراض الحالية اليوم وإلا أصبحت مزمنة.

حظك اليوم الحوت الخميس 15-2-2024

مهنياً: يسجل هذا اليوم حدثا بارزا في حياتك مع وجو القمر العملاق في برجك ما يجعل الامور تتحسن فالحظوظ ستكون مساعدة تحمل علاقات مهنية واجتماعية بامتياز فتلاقي النجاح والأفراح وتبرهن عن قدرات كبيرة وتحقق المرتجى، وقد تتلقى خبراً جيداً وتفرح بأجواء مؤاتية.

عاطفياً: تعيش لحظات جميلة جداً تستعيد خلالها ثقة الحبيب بك، وتتحرر من العقد والتحفّظات والالتزامات والقيود التي تكبلك.

صحياً: عليك أخذ إجازة لتجدد نشاطك وتستعيد قوتك لممارسة أعمالك بارتياح كبير.