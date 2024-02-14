قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء لشمال سيناء الجمعة

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر والأوقاف والإفتاء، وبرعاية شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

وتضم ثلاثة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، وأمين فتوى وباحث شرعي بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات"، وذلك على النحو التالي: