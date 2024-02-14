سويلم يتابع موقف ”مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 10:28 صباحاً - الدكتور سويلم يوجه بسرعة طرح الأعمال والالتزام بمواعيد الطرح والإسناد المقررة بالبرنامج الزمنى للمشروع تمهيدا لبدء التنفيذ فى أسرع وقت

- الإنتهاء من الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة وإعداد نموذج التأثير البيئي

- دراسة أعمال حماية الميول الجانبية وجسور المصرف ، وطرح (٢) عقد لإنشاء كبارى على المصرف ، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف

- تحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف

- إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطتى الحامول وسماتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع ما تم تنفيذه من جانب وزارة الموارد المائية والرى ، حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع ، وكذا إعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه ، وطرح عدد (٢) عقد لإنشاء كبارى على المصرف ، كما تم تنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف ، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور ، كما تم تحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف .

كما تم الإنتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطتى الحامول وسماتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ ضمن مكون إعادة تأهيل المصرف ، حيث تقوم محطة الحامول برفع المياه من المصرف لتغذية بحر تيرة ، وتقوم محطة سمتاى بتغذية مصرف كيتشنر من مصرف سمتاى ، ويتم إحلال كلا المحطتين نظرا لتقادمهما حيث تم إنشاء محطتى الحامول وسمتاى فى عامى ١٩٦٢ و ١٩٧٨ على التوالى .

وقد وجه الدكتور سويلم بسرعة طرح الأعمال والالتزام بمواعيد الطرح والإسناد المقررة بالبرنامج الزمنى للمشروع تمهيدا للبدء فى تنفيذ الأعمال المطلوبة فى أسرع وقت .

الجدير بالذكر أن مكونات المشروع فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه ، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع على المصرف وفروعه ، وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه (سحارات ، بدالات، كبارى ، .....) ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف .