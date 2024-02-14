سفير مصر بماليزيا يلتقي بوزير السلع والزراعات الماليزي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 10:28 صباحاً - التقي السفير رجائي نصر، سفير جمهورية مصر العربية لدي ماليزيا، بالسيد/ Johari Abdul Ghani وزير السلع والزراعات الماليزي حيث قدم السفير المصري التهنئة للوزير الماليزي بمناسبة تولي سيادته منصبه الجديد في الحكومة الجديدة.

خلال اللقاء، تم بحث تطورات التعاون المقترح بين الجانبين لتكرير زيت النخيل الماليزي في مصر، والزيارات التي تم ترتيبها في هذا الصدد للشركات الماليزية الكبرى العاملة في هذا المجال الي مصر لتفقد المواقع المقترحة لتنفيذ هذا المشروع ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما حرص السفير المصري على عرض الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب وبالأخص ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

من ناحية أخري، أشار الوزير الماليزي إلى أنه يعتزم زيارة مصر على رأس وفد من وزارته والشركات الماليزية العاملة في مجال زيت النخيل خلال شهر مايو ٢٠٢٤ لحضور فعاليات منتدى زيت النخيل الماليزي بالقاهرة، وأبدي تطلع الجانب الماليزي إلى إنشاء مستودعات تخزين زيت النخيل الماليزي في مصر، وكذا بحث الاستثمار المشترك في هذا المجال، مشيراً إلى ما تشهده العلاقات الثنائية الحالية من تطور على كافة الأصعدة، وخاصة بعد زيارة رئيس الوزراء الماليزي لمصر ولقاءه بفخامة السيد رئيس الجمهورية خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٣.