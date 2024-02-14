نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف: توزيع 500 طن سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية قبل شهر رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، عن توفير 500 طنًا من السلع الغذائية من مشروع صكوك الإطعام، استعدادًا لشهر رمضان. وأوضحت وزارة الأوقاف تفاصيل توزيع هذه السلع على الأسر المحتاجة قبل بداية شهر رمضان.

تُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة المصرية، حيث قررت وزارة الأوقاف تقديم دفعة إضافية من المساعدات لأهالي غزة، تشمل 100 طن من السلع الغذائية، وتم إرسالها عاجلًا قبل حلول شهر رمضان 1445 هـ.

وتجتهد الأوقاف في تقديم الدعم لأهالي غزة، حيث وفرت ما يقارب من 70 طنًا من لحوم الإطعام و300 طن من السلع الغذائية، بالإضافة إلى دعم مالي يبلغ 30 مليون جنيه و60 مليون جنيه في صورة سلع غذائية سابقة، ليصل إجمالي المساعدات الغذائية التي قدمتها الأوقاف المصرية لأهالي غزة إلى أكثر من 110 مليون جنيه.