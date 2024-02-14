نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب المصريين في الخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 للطلبة المصريين في الخارج.

ويمكن لجميع الطلبة والطالبات، المصريين بالخارج، الاطلاع على نتيجة الفصل الدراسي الأول من خلال هذا الرابط من هنا.

وطالب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع مديري المديريات التعليمية، بضرورة الانضباط المدرسي للطلاب والمعلمين، لتحقيق انتظام العملية التعليمية، بالفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وكان قد وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع مديري المديريات التعليمية، بضرورة تفعيل الغياب الإلكتروني، ومتابعة مديري المديريات والإدارات التعليمية لنسب الغياب بين الطلاب فى المدارس.

نسبة توريد الكتب المدرسية إلى المديريات التعليمية

واطمئن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، من مديري المديريات بمختلف المحافظات على نسبة توريد الكتب المدرسية إلى المديريات التعليمية والتى تجاوزت الـ ٩٠%.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من تسليمها للطلاب، وكذلك ضرورة متابعة الصيانة الدورية للمدارس وأن يقوم مسئول الصيانة بالمدارس بالإبلاغ عن أي أعمال تحتاج إلى صيانة.