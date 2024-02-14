انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع المياه عن هذه الأماكن في القاهرة 8 ساعات متواصلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة القاهرة،عبر بيان لها بشأن قطع المياه اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024 ، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية.

قطع المياه

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة القاهرة، عبر بيان لها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قطع المياه 8 ساعات، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 14- 2 – 2024 وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم ، بسبب أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000مم بشارع الترعة التوفيقية ضمن أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بمنطقة عرب الحصن كطلب الهيئة الهندسية.

أماكن قطع المياه