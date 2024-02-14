انت الأن تتابع خبر لمدة 5 ساعات .. قطع المياه عن هذه الأماكن في الأقصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من المناطق في محافظة الأقصر ، من قطع المياه اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية، بسب العديد من المواقف والتي منها أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة الخطوط

قطع المياه

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر ، عن قطع المياه، لمدة 5 ساعات ، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية مساء نفس اليوم ، بسبب أعمال الصيانة وتطهير الخزانات وغسيل الشبكات

أماكن قطع المياه