انت الأن تتابع خبر لفترة مش معروفة .. قطع الكهرباء عن هذه المناطق في القليوبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من الأماكن في محافظة القليوبية من قطع الكهرباء اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024 بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية والتي من بينها هذه المحافظة

موعد قطع الكهرباء

وأعلنت شركة الكهرباء، بمحافظة القليوبية في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ستم قطع الكهرباء لمدة لآجل غير مسمي بداية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الانتهاء مما يتم القيام به، ، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء