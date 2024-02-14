رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي رئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 11:25 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: الانتهاء من تنفيذ 4 برامج تدريبية لأطباء النساء والتوليد والقِبالة ومقدمي المشورة في محافظة الأقصر ضمن بروتوكول التعاون لتنفيذ مبادرة الألف الذهبية ضمت 12 طبيب و42 مستشار أسري و36 قابِلة .. ونستهدف تدريب المدربين لتولي مهام التدريب بشكل موثوق ومعتمد في باقي المحافظات

رئيس هيئة الرعاية الصحية يشيد بجهود مبادرة الألف الذهبية في الأقصر ويوجه بتكريم القائمين عليها والمتدربين الذين اجتازوا الدورات التدريبية بنجاح

رئيس هيئة الرعاية الصحية يُثمِّن التعاون مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال ويؤكد: تنفيذ مبادرة الألف الذهبية يحقق عوائد صحية واقتصادية كجزء من تطوير النظام الصحي المصري ويؤكد على أهمية تضافر جهود القطاع الحكومي والأهلي والخاص لتحقيق التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030

رئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال : نستهدف تنفيذ مبادرة الألف الذهبية بجميع محافظات تطبيق منظومة هيئة الرعاية لتحقيق أهداف المبادرة من زيادة معدلات الولادة الطبيعية وخفض القيصرية ورفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية ومقدمي المشورة وتعزيز الوعي الصحي وتطوير خدمات حديثي الولادة للنهوض بصحة الأسرة المصرية

رئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال: العناية بالصحة هي أفضل مشروع استثماري على مستوى العالم وتؤكد: الرعاية المُثلى لصحة الأم والجنين تُجنِّب التعرض لكثير من الأمراض أهمها التقزم والأنيميا وسوء التغذية

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع الأستاذة الدكتورة عبلة الألفي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال والمستشار الإقليمي للكلية الملكية البريطانية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وناقش اللقاء، نتائج بروتوكول التعاون الموقع بين هيئة الرعاية والجمعية المصرية لتطبيق مبادرة الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي شملت الانتهاء من برنامج تدريب مقدمي المشورة وأطباء النساء والتوليد في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية بمحافظة الأقصر كمرحلة أولى، إضافة إلى البدء في تنفيذ برنامج تدريب القابِلات وفقًا للبروتوكول وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى الانتهاء من تنفيذ 4 برامج تدريبية لأطباء النساء والتوليد والقِبالة ومقدمي المشورة والمفتشات الصحيات في محافظة الأقصر ضمن بروتوكول التعاون لتنفيذ مبادرة الألف الذهبية، شملت 12 طبيبًا و42 مستشارًا أسريًا و36 قابِلة و6 مفتشات، مضيفًا أنه نستهدف تدريب المدربين على البرامج التدريبية لتنفيذ المبادرة وذلك لتولي مهام التدريب بشكل موثوق ومعتمد في المحافظات الأخرى لتطبيق المنظومة.

وأشاد السبكي، بجهود مبادرة الألف الذهبية لتدريب أطباء النساء والتوليد والقابِلات ومقدمي المشورة في محافظة الأقصر، كما وجه بتكريم القائمين على المبادرة والمتدربين الذين اجتازوا الدورات التدريبية بنجاح، مثمنًا التعاون مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال لرفع الوعي المجتمعي بالقضايا الخاصة بصحة الأم والطفل من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية، وتنميتها.

وأكد السبكي، أن تنفيذ مبادرة الألف الذهبية يحقق عوائد صحية واقتصادية كبيرة كجزء من تطوير النظام الصحي المصري، كما أكد على أهمية تضافر جهود القطاع الحكومي والأهلي والخاص لتحقيق التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة عبلة الألفي، أهمية تعميم تنفيذ مبادرة الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، مشيرة إلى استهداف تنفيذ المبادرة بجميع محافظات تطبيق منظومة هيئة الرعاية لتحقيق أهداف المبادرة من زيادة معدلات الولادة الطبيعية وخفض معدلات الولادة القيصرية ورفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية ومقدمي المشورة وتعزيز الوعي الصحي وتطوير خدمات حديثي الولادة للنهوض بصحة الأسرة المصرية.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي، أن العناية بالصحة هي أفضل مشروع استثماري على مستوى العالم، ومشيرة إلى أن الرعاية المُثلى لصحة الأم والجنين تُجنِّب التعرض لكثير من الأمراض أهمها التقزم والأنيميا وسوء التغذية، وتابعت: أن الفترة القادمة ستشهد قصص نجاح كبيرة لمبادرة الألف الذهبية من أجل تنمية صحة الأسرة المصرية.