وزيرة البيئة تستقبل المغامر المصري على عبده

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 11:25 صباحاً - د.ياسمين فؤاد: مشاركة المغامر علي عبده في مؤتمرى المناخ cop27,cop28 خطوة هامة لتعزيز دور الشباب في القضايا الهامة ورفع الوعي بأهمية التحرك للمحافظة على البيئة

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المغامر والرحالة المصري على عبده لبحث دعم وزارة البيئة لمبادرة " الرحلة الي ٢٠٣٠" ولعرض أحدث رقم قياسي سجله المغامر في موسوعة جينيس لأكثر عدد مدن تم زيارتها على دراجة كهربائية . حيث تتمثل مهمته في مبادرة "الرحلة إلى ٢٠٣٠" التي دشنها عام ٢٠٢٠ في تشجيع المجتمعات على تعزيز جهود الاستدامة وذلك خلال رحلاته بالدراجة الكهربائية لزيارة للمدارس والجامعات والأندية الرياضية في كل دولة ومدينة يزورها بهدف تعليم وتثقيف الشباب بعدد من القضايا الملحة ومن أهمها تغير المناخ والبيئة.

أنطلقت رحلة المغامر المصري الاستثنائية في جمهورية مصر العربية من أهرامات الجيزة في الأول من أكتوبر ٢٠٢٣ قطع خلالها مسافة تجاوزت ٤٠٠٠كم خلال ٨٥ يوما، زار فيها ٤٠ مدينة عربية وانتهت في مؤتمر تغير المناخ COP28 المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة نوفمبر الماضي مرورا بالمملكة العربية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، محققًا رقمه القياسي الرابع على دراجة كهربائية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المغامر المصرى على عبده قام بتنفيذ جولة مماثلة في مصر اثناء استضافة مؤتمر المناخ ٢٧ زار فيها جميع محافظات مصر ونظم خلال رحلته فعاليات وأنشطة في المدارس والجامعات والنوادي بهدف زيادة الوعي حول التحديات البيئية وأهمية العمل المناخي، خاصة بين الشباب، وذلك فى إطار جهوده كسفير للتنمية المستدامة، وسلط الضوء خلال رحلته على مبادرات الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن رحلة المغامرة تأتي برعاية رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) و جامعة الدول العربية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة البيئة، و بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويونيسف مصر، ومؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، ونادي السيارات والرحلات المصري، والمجلس العربي للشباب، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الشركات الخاصة في الدول التي تشملها الرحلة.

ولفتت الوزيرة إلى أن مشاركة المغامر علي عبده في مؤتمر المناخ COP28 يعتبر خطوة لتعزيز دور الشباب في القضايا الهامة ورفع الوعي بأهمية التحرك للمحافظة على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وأكدت على دعم وزارة البيئة لمبادرة الرحلة الي ٢٠٣٠، مشيدة بالإنجازات البيئية التي ساهم في تحقيقها المغامر للوزارة خلال الأعوام السابقة.

ومن جانبه أكد المغامر على عبده على أنه استنادًا إلى النجاح الذي حققه رحلته إلى COP27 ورحلته إلى COP28، فهو يستعد لـ COP29، رحلة على دراجة كهربائية من دبي إلى أذربيجان للمشاركة في مؤتمر COP29 مروراً بعدد من الدول العربية.

جديراً بالذكر أن المغامر علي عبده يعد العربي الأول الذي يُسجل رقماً قياسياً على مركبة كهربائية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وأول عربي يسجل رقماً قياسياً على دراجة نارية، وأكثر شخص في العالم يحقق ارقام قياسية على مركبة كهربائية وكان المغامر المصرى قد نظم خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 "الرحلة إلى قمة المناخ ٢٧”. وحقق فيها رقمًين قياسيًين على دراجة كهربائية داخل دولة جمهورية مصر العربية في رحلة جاب فيها كل محافظات مصر.