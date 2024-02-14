نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تطالب المديريات بسرعة الإعلان عن تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه الوزارة وجهت المديريات والإدارات التعليمية، بسرعة الاعلان عن تفاصيل تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي، بالفصل الدراسي الأول، بأجور رمزية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.



وأكد المصدر، ان المديريات التعليمية، تقوم بإختيار أفضل مدارس بكل إدارة تعليمية، تضم قاعة مناسبة مع تلقي الطلاب للمجموعات، وجذب المعلمين الأكفاء المتميزين للتدريس بها.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت على موقعها الالكترونى المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي من هنا

ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.



واطمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من مديري المديريات بمختلف المحافظات على نسبة توريد الكتب المدرسية إلى المديريات التعليمية والتى تجاوزت الـ ٩٠%.



وشدد الوزير على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من تسليمها للطلاب، وكذلك ضرورة متابعة الصيانة الدورية للمدارس وأن يقوم مسئول الصيانة بالمدارس بالإبلاغ عن أي أعمال تحتاج إلى صيانة.



وكان قد وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع مديري المديريات التعليمية، بضرورة تفعيل الغياب الإلكتروني، ومتابعة مديري المديريات والإدارات التعليمية لنسب الغياب بين الطلاب فى المدارس.

كما طالب الدكتور رضا حجازي، جميع مديري المديريات التعليمية، بضرورة الانضباط المدرسي للطلاب والمعلمين، لتحقيق انتظام العملية التعليمية، بالفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.