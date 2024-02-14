نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف دلوقتي للموظفين.. اجازة عيد الفطر ٢٠٢٤ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتسائل العديد من المواطنين والعاملين عن موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي، حيث يعتبر هذا الوقت فرصة للاستمتاع براحة مستحقة والمشاركة في العديد من الأنشطة والفعاليات. يُعلن المعهد القومي لبحوث الفلك أن شهر رمضان سيبدأ في 11 مارس 2024، وبناءً على حسابات فلكية، من المتوقع أن يكون موعد عيد الفطر يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، حيث سيحصل جميع الموظفين في القطاع الحكومي على إجازة رسمية خلال هذا العيد.

تشمل الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2024:

- 25 أبريل: إجازة عيد تحرير سيناء.

- 1 مايو: إجازة عيد العمال.

- 5 مايو: إجازة عيد الفصح القبطي.

- 6 مايو: إجازة شم النسيم.

- 15 يونيو: إجازة يوم وقفة عرفات.

- 16 يونيو: عيد الأضحى المبارك وإجازة.

- 17 يونيو: إجازة عيد الأضحى المبارك.

- 30 يونيو: إجازة ثورة 30 يونيو.

- 7 يوليو: إجازة رأس السنة الهجرية.

- 23 يوليو: إجازة عيد الثورة.

- 15 سبتمبر: عيد المولد النبوي الشريف.

- 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

هذه الفترات تشكل فرصًا للاستمتاع بوقت الراحة والمشاركة في الفعاليات والأحداث خلال العام الدراسي.