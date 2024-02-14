نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال 60 يوم وبالتقسيط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التصالح في مخالفات البناء أصبح محل اهتمام كبير من قبل المواطنين الذين يتساءلون عن تفاصيل قانون التصالح وإمكانية تعديله.

يهدف هذا القانون إلى توفير إمكانية التصالح وتنظيم أوضاع المباني المخالفة في جميع أنحاء الجمهورية.

ينص قانون التصالح على تحديد حدود دنيا وقصوى للتصالح بمخالفات البناء، اعتمادًا على المكان ومساحة المبنى المخالف.

وقد أصدر رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، الموافقة على هذا القانون، وقبل إصدار الحكومة للوائح التنفيذية، التي تحتوي على الضوابط المفصلة لعمليات التصالح وتقنين الأوضاع.

من أبرز التفاصيل الجديدة لقانون التصالح، إتاحة التقسيط للمواطنين الذين يرغبون في رفع مخالفات بناء منازلهم على الأراضي الزراعية. يتيح القانون للمواطن إتمام سداد المبلغ المتبقي لعملية التصالح خلال 60 يومًا من تقديم طلب التصالح، بموافقة اللجنة المختصة.

كما ينص القانون على إمكانية منح خصم يصل إلى 20٪ من مبلغ التصالح في حال السداد المباشر، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن عن تصديقه وتعديلات جديدة على هذا القانون، الذي يمثل خطوة هامة في مساعي تنظيم البنية التحتية وتعزيز التصالح في مخالفات البناء.