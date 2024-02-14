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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على تاريخ صرف رواتب المتقاعدين لشهر مارس 2024

تزايدت معدلات البحث عن موعد صرف رواتب المتقاعدين مارس 2024 خلال الساعات الأخيرة، وقد تم الإعلان سابقا عن موعد صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين يوم 1 من شهر مارس في حالة أن يكون هذا اليوم لايوافق عطلة رسمية بالعراق، وبذلك يتسنى لكافة المشتركين الحصول على رواتبهم، كما أشارت أنه سوف يتم زيادة رواتب المتقاعدين من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وفي هذا الصدد سوف نستعرض كافة التفاصيل عن موعد صرف رواتب المتقاعدين، وخطوات الاستعلام عنها.

موعد صرف رواتب المتقاعدين مارس 2024



من المتوقع أن يكون موعد صرف رواتب المتقاعدين مارس 2024 بالعراق وفقا لقرارات الوزارة المالية بداية كل شهر ميلادي، ما لم يتزامن ذلك مع يوم عطلة رسمية في الدولة، وبناء على ذلك أنه من المقرر صرف هذه الرواتب يوم 1 من شهر مارس 2024، وذلك في المنافذ المعتمدة لهذا الغرض، وإذا تزامن يوم الصرف مع يوم عطلة رسمية، سيتم تحديد موعد جديد على الفور لعمليات الصرف بهدف ضمان استلام جميع المتقاعدين لرواتبهم بسلاسة ودون أي مشاكل، وينبغي التنويه أن المتقاعدين يتم منحهم لهذه الرواتب بعد استيفاء الشروط التالية:

أن يحمل المتقدم الجنسية العراقية.

أن يكون مقيما بشكل دوري في الأراضي العراقية.

أن يتراوح عمر المتقدم نحو 60 عاما.

أن تصل مدة عمله بالخدمة نحو 20 عامًا.

أن يلتزم بكافة الضوابط والمعايير التي فرضتها الهيئة.



كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين مارس 2024



بعد أن أوضحنا موعد صرف رواتب المتقاعدين مارس 2024، ينبغي أن ننوه إلى خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين مارس 2024 من خلال الآتي:

الولوج إلى موقع وزارة المالية بالعراق.

أدخل بعد ذلك اسم المواطن ورقم الهوية الوطنية الخاصة به.

انقر بعد ذلك على “تسجيل الدخول”.

اكتب بعد ذلك كافة البيانات الخاصة بالمواطن.

انقر في النهاية على ” استعلام”.

وبالتالي سوف تتمكن عزيزي المواطن من الاستعلام على راتبك خلال شهر مارس القادم.



قيمة رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة 2024



أن يحصل المستفيد المتقاضى الـ 400 ألف على راتب 500 ألف دينار.

كما أن المتقاضي 350 ألف يكون راتبه بعد الزيادة 500 ألف دينار.

من كان يحصل سابقا على راتب قدره 625 ألف يكون بعد الزيادة 725 ألف دينار عراقي.

من كان يحصل سابقا على 850 ألف دينار سيحصل على 950 ألف.

مع مرور الوقت يشتعل البحث بشكل تدريجي عبر محرك بحث جوجل على متي تصرف رواتب المتقاعدين بالزيادة بالعراق؟ وقد أجبنا على هذا السؤال في مقدمة هذا المقال، حيث اقتربت الأيام كثير من صرف الراتب الشهري لكل متقاعد عراقي وهذا ما ينتظره الجميع بفارغ الصبر قبل شهر رمضان الكريم.