وزارة العمل : متابعة برامج التدريب المهنى للشباب على مهن يحتاجها سوق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 12:31 مساءً - تابعت مديرية العمل بمحافظة أسوان، برامج التدريب المهنى المجانى المنفذة بالوحدة المتنقلة بمركز وقري نصر النوبة ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب ، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، حيث يجرى تدريب الدفعة السادسة بورشة الملابس الجاهزة بقري مركز نصر النوبة ، وتدريب العديد من السيدات المعيلات بالدورات السابقة من قرى عنيبة ، وتوشكي ، وقتة ، ووادي العرب ، والجنينة والشباك ، ومصمص ، وابريم ، وبلانة ،وابو سمبل ، وحجازة ، وقورتة ، والديوان ، وكورسكو ، وجاري استكمال تنفيذ حزمة البرامج التدريبية بقرى نصر النوبة لتلبية الاحتياجات التدريبية لدى الشباب والفتيات من أبناء المحافظة والمقيمين فيها ..

وأوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك التدريبات التى تتيحها المديرية يجرى تنفيذها فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من برامج التدريب المجانية على المهن المطلوبة لسوق العمل الداخلي والخارجي وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للالتحاق بفرصة عمل لائقة بعد انتهاء فترات التدريب ، وأضاف مدير المديرية حرص المديرية على تقديم خدمة تدريبية جيدة تستهدف القرى الأكثر احتياجا لتحسين الجانب المعيشي لهم خاصة المرأة المعيلة والشباب الباحث عن فرص العمل ، ومنوهاً إلى أن المتدربات والمتدربين بهذه الدورات التدريبية قدموا الشكر للمديرية والوزارة على تقديم تلك الجرعات التدريبية ، ومؤكداً على استمرار تنفيذ هذه البرامج التدريبية بشكل دوري وزيادتها لتلبية تطلعات الشباب ..