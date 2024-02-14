وزارة العمل : ندوة للتوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنوفية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 12:31 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية ضمن مبادرة "سلامتك تهمنا " والتى أطلقتها الوزارة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل أمنة، وذلك بمقر مديرية الشئون الصحية بالمنوفية ، ضمن سلسلة الندوات التى بدأتها المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، لتوعية العاملين بالمنشآت بكل مخاطر بيئة العمل الفيزيائية و الميكانيكية والبيولوجية والسلبية حتى يتم التعريف بكيفية إعداد خطة طوارئ للتصرف في أي حالة طوارىء تتعرض لها المنشأة ، وإعداد منظومة للسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت لحماية الأفراد والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن ..

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تزيد من الإنتاجية وتشجع على الاستثمار وحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر الموجودة داخل أماكن العمل ، وأضاف مدير المديرية أنه جرى تنظيم الندوة بالتعاون مع الدكتورة رشا خضير وكيل وزارة الصحة ، والدكتور أسامة الشلقانى وكيل مديرية الصحة ، والدكتورة ابتسام سعيد مدير إدارة السلامة والصحة بمديرية الصحة ، وجرى عرض أفلام تسجيلية وحالات عملية للحوادث الجسيمة وكيفية التصرف فيها ، ومؤكداً ضرورة مراعاة اشتراطات السلامة حفاظاً على سلامة الجميع ، وأن الحادث يحدث فى لحظات ويحب توخي الحذر وأخذ كل اجراءات السلامة ، وأن المديرية حريصة على التعاون مع كل الشركات لتوفير كل الدعم داخل بيئة العمل ودعمهم وإرشادهم دائماً ، وان حياة العامل المصرى لا تقدر بثمن ويجب الحفاظ عليها ، وحاضر الندوة الدكتورة نهلة عبد الفتاح الرجبى محاضر معتمد بالسلامة والصحة المهنية ..