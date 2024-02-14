وزارة الأوقاف: 500 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام للأولى بالرعاية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 فبراير 2024 12:32 مساءً - أعلنت وزارة الأوقاف توزيع 500 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام بالأوقاف للأسر الأولى بالرعاية قبل رمضان، وذلك بعد إعلانها تقديم دفعة مساعدات إضافية جديدة لأهالى غزة عبارة عن (100 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام) يتم إرسالها عاجلًا قبل بداية شهر رمضان 1445هــ.

ليصل إجمالى ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالى غزة 70 طنًا من اللحوم و300 طن من السلع الغذائية، فضلًا عن ثلاثين مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر، وستين مليون جنيه تم تقديمها فى صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالى ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالى غزة من مساعدات عينية أكثر من مائة وعشرة ملايين جنيه فى صورة مساعدات غذائية.

وتؤكد وزارة الأوقاف المصرية أن العمل على وقف العدوان على غزة وعلى الشعب الفلسطيني بصفة عامة وتقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية التى تفى بالاحتياجات الأساسية لأهل غزة ينبغى أن يحظى بأولوية دولية لدى كل أصحاب الضمائر الحية وجميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية، باعتبار هذا وذاك مطلبا ملحا لإنقاذ أهل غزة وتوفير ما يمكن أن ينقذهم من حرب الإبادة والتجويع التي يتعرضون لها.